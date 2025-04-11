Son Dakika... Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: Bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı!

Son dakika gelişmesi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SMA hastalığında tedavi için kullanılan bir ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Son Dakika... Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: Bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 10:55

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, özellikle SMA hastası çocukları ve ailelerini yakından ilgilendiren bir açıklamalarda bulundu.

Antalya'da düzenlenen 14’üncü Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Kurultayı'nda konuşan Işıkhan, SMA tedavisinde kullanılan bir ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Konu hakkında Antalya'da düzenlenen 14’üncü Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Kurultayı / Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz" açıklamasını yaptı.

 


Etiketler: #Vedat Işıkhan #SMA #geri ödeme #SGK

İlgili Haberler

Bakan Işıkhan duyurdu: 16 ilaç geri ödeme kapsamına alındı!

Bakan Işıkhan duyurdu: 16 ilaç geri ödeme kapsamına alındı!
Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi açıklaması: 'Meclis'ten geçince...'

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi açıklaması: 'Meclis'ten geçince...'
Bakan Işıkhan duyurdu: 5 kanser ilacı daha SGK'nin geri ödeme listesine alındı!

Bakan Işıkhan duyurdu: 5 kanser ilacı daha SGK'nin geri ödeme listesine alındı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler