Bakan Işıkhan duyurdu: 16 ilaç geri ödeme kapsamına alındı!
Bakan Vedat Işıkhan, 16 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu. Işıkhan ayrıca, aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısının artırıldığını, birçok ilacın rapor süresinin uzatıldığını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni düzenlemeyle birlikte 5’i kanser ilacı olmak üzere toplam 16 ilacı geri ödeme kapsamına aldıklarını belirtti.
"AİLE HEKİMLERİNİN REÇETE EDEBİLDİĞİ İLAÇ SAYISINI ARTIRDIK"
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
''Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle; 5’i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık, birçok ilacın rapor süresini uzattık. Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum.''
Etiketler: #geri ödeme #ilaç #kanser #Vedat Işıkhan
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