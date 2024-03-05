Son Dakika: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı

8. Yargı Paketi'nde emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Emekliler için ödenen ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesi ödemesi için tarih verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 12:10
Son Dakika: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı
Abone Ol google-news

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Saray'ında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Bayram ikramiyeleri 3 bin lira olarak belirlendi. Bir gelişme var mı?" sorusuna Işıkhan, "Hayırlı olsun. Yasa Meclis'ten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak" yanıtını verdi.

SSK BAĞ-KUR PRİM EŞITLEMESINDE SON DURUM

Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'luların sigorta prim gün sayısının, SSK'lıların prim gün sayısıyla eşitlenmesi konusunda seçim sonrası çalışma olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine, "O da orta vadeli planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabii" dedi.

İstihdamı artırmanın ve kayıt dışılığı azaltmanın, en önemli hedefleri arasında bulunduğunu belirten Işıkhan, ayrıca Emekliler Yılı kapsamında emeklilere desteklerinin olacağını ve çalışmaların devam ettiğini aktardı.

 


Emekli haberleri emekliler haberleri SSK haberleri Bağ-Kur haberleri Bayram ikramiyeleri haberleri

İlgili Haberler

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? TBMM'de bu hafta: Emekli bayram ikramiyesi görüşülecek

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? TBMM'de bu hafta: Emekli bayram ikramiyesi görüşülecek
'Çalışma yapılıyor' iddiası... SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekliye seyyanen zam gelebilir dedi, bayram ikramiyesi için net rakam

'Çalışma yapılıyor' iddiası... SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekliye seyyanen zam gelebilir dedi, bayram ikramiyesi için net rakam
Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni kulis! 'Çalışma yapılıyor' dedi, yeni zam için rakam verdi

Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni kulis! 'Çalışma yapılıyor' dedi, yeni zam için rakam verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Son Dakika… İstanbul’da hissedilen deprem!

Son Dakika… İstanbul’da hissedilen deprem!
İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e çağrı: 'İtibarını acemi bir adaya ezdirme'

İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e çağrı: 'İtibarını acemi bir adaya ezdirme'
Meteoroloji açıkladı: 5 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 5 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika... TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı... Zam şampiyonu eğitim

Son Dakika... TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı... Zam şampiyonu eğitim
Depremden saniyeler önce ‘o telefonlara’ bildirim gitti

Depremden saniyeler önce ‘o telefonlara’ bildirim gitti
Zonguldak'ta inanılmaz görüntüler: Bir yanda AKP mitingi, diğer yanda intihar girişimi

Zonguldak'ta inanılmaz görüntüler: Bir yanda AKP mitingi, diğer yanda intihar girişimi
O ülkede dünyada bir ilk gerçekleşti: Kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı

O ülkede dünyada bir ilk gerçekleşti: Kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı