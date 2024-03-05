Son Dakika: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı
8. Yargı Paketi'nde emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Emekliler için ödenen ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesi ödemesi için tarih verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Saray'ında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin "Bayram ikramiyeleri 3 bin lira olarak belirlendi. Bir gelişme var mı?" sorusuna Işıkhan, "Hayırlı olsun. Yasa Meclis'ten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak" yanıtını verdi.
SSK BAĞ-KUR PRİM EŞITLEMESINDE SON DURUM
Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'luların sigorta prim gün sayısının, SSK'lıların prim gün sayısıyla eşitlenmesi konusunda seçim sonrası çalışma olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine, "O da orta vadeli planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabii" dedi.
İstihdamı artırmanın ve kayıt dışılığı azaltmanın, en önemli hedefleri arasında bulunduğunu belirten Işıkhan, ayrıca Emekliler Yılı kapsamında emeklilere desteklerinin olacağını ve çalışmaların devam ettiğini aktardı.
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