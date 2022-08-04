Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geliyor
Petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisi ile sürekli değişen benzin ve motorin fiyatları yurttaşlar tarafından takip edilirken benzin ve motorine indirim haberi geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında da değişiklikler sürüyor.
BENZİNE DE MOTORİNE DE İNDİRİM BEKLENİYOR
cumhuriyet.com.tr'nin sektör kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre benzine 1.05 TL, motorine 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
İndirimlerin bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacağı iddia ediliyor.
GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
İstanbul'da benzinin güncel litre fiyatı 22.25 TL'yken motorinin güncel fiyatı ise 24.53 TL.
Ankara'daki güncel fiyatlar ise benzin ve motorinde sırasıyla 22.38 TL ve 24.64 TL.
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