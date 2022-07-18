Son Dakika: Benzine indirim geliyor
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da sürekli olarak değişim gösteriyor.
BENZİNE İNDİRİM GELİYOR
NTV'de yer alan habere göre, 19 Temmuz 2022'den itibaren 96 kuruş indirim bekleniyor.
Bu indirimle birlikte, benzin fiyatı 23 lira seviyesinin altına gerileyecek.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,42 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 23,66 satılıyor.
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