Son Dakika: Benzine indirim geliyor

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 08:43

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da sürekli olarak değişim gösteriyor.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

NTV'de yer alan habere göre, 19 Temmuz 2022'den itibaren 96 kuruş indirim bekleniyor.

Bu indirimle birlikte, benzin fiyatı 23 lira seviyesinin altına gerileyecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 23,66 satılıyor.