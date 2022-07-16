Son Dakika: Benzine indirim geliyor
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle 14 temmuzda, marttan bu yana en düşük seviyesine inen brent petrol ile birlikte benzine indirim haberi geldi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle pazartesi gece benzine indirim gelecek.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle akaryakıt fiyatlarına da indirim geliyor.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, benzinin litre fiyatı 18 temmuz pazartesi gecesinden itibaren 96 kuruş düşecek.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 14 Temmuz’da da benzine 1 lira 55 kuruşluk indirim gelmişti.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23.66 TL’den 22.70 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 23.78 TL’den 22.82 TL’ye gerileyecek.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25.37 TL, Ankara 25.48 TL ve İzmir’de 25.50 TL seviyesinde bulunuyor.
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