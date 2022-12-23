Son Dakika: Benzine dev zam geldi: Güncel benzin ve motorin fiyatları (23 Aralık 2022)

23 Aralık 2022 Cuma, 08:25

Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Brent petrol 82 dolar bandında işlem görürken, Brent petrol 82 dolar bandında işlem görürken, benzinde bugünden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruşluk bir fiyat artışı gerçekleşti.

Motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana bakıldığında benzinde yüzde 44,2; motorinde ise yüzde 73 zam yaşandı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 22.02

Benzinin litresi 18.62

Ankara

Motorin litresi 22.19

Benzinin litresi 18.84

İzmir

Motorin litresi 22.29

Benzinin litresi 18.83

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.