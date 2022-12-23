Son Dakika: Benzine dev zam geldi: Güncel benzin ve motorin fiyatları (23 Aralık 2022)
Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Benzinde bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.
Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Brent petrol 82 dolar bandında işlem görürken, Brent petrol 82 dolar bandında işlem görürken, benzinde bugünden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruşluk bir fiyat artışı gerçekleşti.
Motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana bakıldığında benzinde yüzde 44,2; motorinde ise yüzde 73 zam yaşandı.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 22.02
Benzinin litresi 18.62
Ankara
Motorin litresi 22.19
Benzinin litresi 18.84
İzmir
Motorin litresi 22.29
Benzinin litresi 18.83
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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