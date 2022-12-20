Son Dakika: Benzin ve motorine indirim

Son dakika haberi... Benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2022 Salı, 08:46
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.98 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 17.92 liradan satılıyor.


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