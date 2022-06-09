Son Dakika: Benzine dev zam yolda!

09 Haziran 2022 Perşembe, 11:41

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş durmuyor. Artan dolar kuru ve Brent petrolün varil fiyatında yükselişin etkisiyle motorine gelen 1 lira 93 kuruşluk zammın ardından bir zam da benzinde bekleniyor.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 45 kuruş zam beklendiğini belirtti. Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı 27 lirayı geçecek.

Benzine bir zam daha!

Cuma gecesinden itibaren benzine 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor. #DolarTL #Benzin #Akaryakıt — Burhanettin Bulut (@eczburhan) June 9, 2022

POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

İstanbul Benzin: 26,24 TL (zammın ardından en az 27,48 TL olacak)

Ankara Benzin: 26,33 TL (zamdan sonra en az 27,57 TL olacak)

İzmir Benzin: 26,35 TL (belirtilene göre en az 27,59 TL olacak)