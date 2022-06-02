Benzin ve motorin zamları pompaya yansıdı: Benzin ve motorin fiyatlarında son durum (2 Haziran 2022)

Akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 49 kuruş, benzine 1 lira 22 kuruş zam geldi. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmaların belirleyici olduğu benzin ve motorinin güncel fiyatları merak ediliyor. İşte 2 Haziran 2022 benzin ve motorin fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2022 Perşembe, 09:29
Benzin ve motorin zamları pompaya yansıdı: Benzin ve motorin fiyatlarında son durum (2 Haziran 2022)
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Benzin ve motorin fiyatları bugün de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Art arda zam gelen benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından dikkatle takip edilirken benzin ve motorinin litre fiyatı neredeyse her ilde 26 lirayı aştı.

Yurttaşlar tarafından merak edilen ve takip edilmekte zorlanılan benzin ve motorin  fiyatlarında son durum ise şöyle:

RİZE 

Benzin litre fiyatı: 26.50 TL

Motorin litre fiyatı: 26.19 TL

KARS

Benzin litre fiyatı: 26,60 TL

Motorin litre fiyatı: 26.30 TL

TRABZON

Benzin litre fiyatı: 26.48 TL

Motorin litre fiyatı: 26.18 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 26.37 TL

Motorin litre fiyatı:26.07  TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 26.36 TL

Motorin litre fiyatı: 26.07 TL

İSTANBUL

Benzin litre fiyatı: 26.24 TL

Motorin litre fiyatı: 25.96 TL

ANTALYA

Benzin litre fiyatı: 26.52 TL

Motorin litre fiyatı: 26.22 TL

SAMSUN

Benzin litre fiyatı: 26.43 TL

Motorin litre fiyatı: 26.13 TL


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