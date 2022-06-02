Benzin ve motorin zamları pompaya yansıdı: Benzin ve motorin fiyatlarında son durum (2 Haziran 2022)

02 Haziran 2022 Perşembe, 09:29

Benzin ve motorin fiyatları bugün de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Art arda zam gelen benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından dikkatle takip edilirken benzin ve motorinin litre fiyatı neredeyse her ilde 26 lirayı aştı.

Yurttaşlar tarafından merak edilen ve takip edilmekte zorlanılan benzin ve motorin fiyatlarında son durum ise şöyle:

RİZE

Benzin litre fiyatı: 26.50 TL

Motorin litre fiyatı: 26.19 TL

KARS

Benzin litre fiyatı: 26,60 TL

Motorin litre fiyatı: 26.30 TL

TRABZON

Benzin litre fiyatı: 26.48 TL

Motorin litre fiyatı: 26.18 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 26.37 TL

Motorin litre fiyatı:26.07 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 26.36 TL

Motorin litre fiyatı: 26.07 TL

İSTANBUL

Benzin litre fiyatı: 26.24 TL

Motorin litre fiyatı: 25.96 TL

ANTALYA

Benzin litre fiyatı: 26.52 TL

Motorin litre fiyatı: 26.22 TL

SAMSUN

Benzin litre fiyatı: 26.43 TL

Motorin litre fiyatı: 26.13 TL