Benzin ve motorin zammından sonra bir zam da otogaza bekleniyor
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin ve motorine zam geldiğini duyurmuştu. Bu gece de otogaza zam beklendiği iddia edildi.
Benzin, motorin ve otogazda zam dalgası dur durak bilmiyor.
KRT’den Olcay Aydilek’in haberine göre bu gece de otogaza zam gelmesi bekleniyor. Sektör uzmanları, uluslararası piyasalarda LPG’nin fiyatının 61 dolar yükseldiğini belirterek, “Bugün, otogaza 38-39 kuruş dolayında zam gelmesini bekliyoruz” dedi.
LİTRE FİYATI 10 LİRAYA DAYANACAK
Öte yandan İstanbul’da LPG otogaz fiyatı 9,36 Ankara’da 9,34 TL İzmir’de 9,16 liradan, Antalya’da 9,25 ve Bursa’da 9,17 TL’den satılıyor.
Gelecek 38 kuruşluk zamla birlikte LPG fiyatları 10 TL’ye dayanacak..
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