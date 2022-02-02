Benzin ve motorin zammından sonra bir zam da otogaza bekleniyor

02 Şubat 2022 Çarşamba, 16:45

Benzin, motorin ve otogazda zam dalgası dur durak bilmiyor.

KRT’den Olcay Aydilek’in haberine göre bu gece de otogaza zam gelmesi bekleniyor. Sektör uzmanları, uluslararası piyasalarda LPG’nin fiyatının 61 dolar yükseldiğini belirterek, “Bugün, otogaza 38-39 kuruş dolayında zam gelmesini bekliyoruz” dedi.

LİTRE FİYATI 10 LİRAYA DAYANACAK

Öte yandan İstanbul’da LPG otogaz fiyatı 9,36 Ankara’da 9,34 TL İzmir’de 9,16 liradan, Antalya’da 9,25 ve Bursa’da 9,17 TL’den satılıyor.

Gelecek 38 kuruşluk zamla birlikte LPG fiyatları 10 TL’ye dayanacak..