Son Dakika: Benzine indirim bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2022 Cuma, 09:29
Son Dakika: Benzine indirim bekleniyor
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını dikkat ve kaygıyla izlemeye devam ediyor. 

BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

21.05.2022 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,02 TL fiyat indirimi bekleniyor. 

NTV'de yer alan habere göre, motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzine son olarak 19 Mayıs 2022 perşembe günü gece yarısından itibaren 1 lira 3 kuruş zam gelmiş, motorinde fiyat artışına gidilmemişti.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 23.86 TL'den satılıyor.

 


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