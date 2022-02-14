Uzmanlardan temel gıdada KDV indirimine dikkat çeken yorum: Hayat pahalılığını çözmez

14 Şubat 2022 Pazartesi, 10:25

Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e çekilirken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sektörden de yüzde 7 ile ek bir indirim istediğini, böylece gıda ürünlerinde yüzde 14 indirim beklediklerini söyledi.

Gıdanın enflasyon üzerinde yüzde 25.3 ağırlığı bulunuyor. Sepette yüzde 2.5 ile önemli bir ağırlığı bulunan ekmekin KDV'si hali hazırda yüzde 1 seviyesinde. Diğer kalemlerde ise ağırlıklı olarak yüzde 8 KDV bulunuyordu.

Reuters'a bilgi veren üç ekonomistin hesaplamalarına göre, vergi indiriminin tamamının yansıtılması halinde yıllık enflasyon 150 baz puan aşağı çekilecek. Ayın ortasında olduğumuzdan dolayı etkinin bir kısmı şubat ayında bir kısmı mart ayında görülecek. Erdoğan'ın çağrısı ile indirimlerin artması halinde ise etki artacak.

KDV gelirlerinde ise bugün başlayan indirimle 25-35 milyar TL bütçe maliyeti olması bekleniyor. Ekonomistler kullanıma ve indirime göre etkilerin değişebileceğine dikkat çekiyorlar.

''HAYAT PAHALILIĞINI ÇÖZMEZ''

Istanbul Analytics'in bugün yayımladığı notta, "Olumlu bir gelişme, ancak hayat pahalılığını çözmez. Zaten çok düşük kar marjları ile çalışan organize perakende sektörünün KDV indirimini yüzde 100 tüketiciye yansıtması da pek olası değil. Asıl başarı elektrik ve doğalgaz faturalarına çare bulmak olurdu" dedi.

ALTIN SİSTEME KAZANDIRILACAK

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kredi Garanti Fonu (KGF) ile 60 milyar TL kredi kefaleti ve yastıkaltı altını sisteme kazandırmayı amaçlayan ekonomi paketini açıkladı.

Bu sistem ile büyümenin finansmanında yurtiçi tasarrufların payının artırılması amaçlanıyor. Yastıkaltı birikimleri finansal sisteme kazandırmak da bunun önemli bir parçası olacak. Büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yerlilerin merkeze alınması sağlanarak TL cinsi tasarrufların cazibesinin de arttırılması da hedefleniyor.

Öte yandan KGF ile 60 milyar liralık kefalet hacmi de oluşturuluyor. "Bu, paketlerin ilk adımı" diyen Nebati'nin verdiği bilgilere göre yatırım destek paketi, ihracat destek paketi, işletme harcamaları destek paketi olmak üzere 3 paketi uygulamaya alınacak.

KURUMLAR 50 MİLYAR DOLARI KKM'YE GEÇİRİR Mİ?

TCMB kurumsal mevduatın 50 milyar dolarının KKM'ye geçebileceğini öngördüğünü geçen hafta açıklamıştı. Piyasalar KKM kullanımının ne kadar yoğun olacağını dövizde arz talep dengesi için takip ediyor.

Ekonomi yönetimi kurda görülen seyri istikrarlı olarak niteliyor ve kurda yatay seyirin devamı konusunda soru işareti olmadığını belirtiyor. Nebati "Kura müdahale edilmesi gerekirse ediyoruz ama artık müdahaleye ihtiyaç yok" derken piyasalarda da benzer görüş hakim. Bankacılar aralıkta 20 milyar dolar ocak ayında birkaç milyar dolar olduğu tahmin edilen müdahalelerin Şubat ayında görülmediğini ya da çok düşük tutarda olduğu için farkedilmeyecek kadar az olduğuna dikkat çekiyorlar.

TCMB REZERVLERİNDE BAE ETKİSİ

TCMB rezervleri 4 Şubat ile biten haftada 5.8 milyar dolar artarken bu artışın yaklaşık 2.8 milyar doları Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile swap anlaşmasının girişinden kaynaklanmış olduğu hesaplanıyor. İhracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25'inin TCMB'ye satışı gibi yeni adımlar da bu artışta etkili.

Böylece TCMB'nin net uluslararası rezervleri üç hafta önce gerilediği yaklaşık 20 yılın en düşük seviyesi olan 7.55 milyar dolara kıyasla keskin toparlanma ile 16.33 milyar dolara çıkmış durumda.

TCMB'nin rezervlerine piyasalar swap verilerinden arındırılmış olarak bakıyor. Bu tutar geçen hafta bitimi itibarıyla eksi 55 milyar dolardan eksi 50 milyar dolara geldi.

KAMU KONTROLLÜ KUR POLİTİKASI

TCMB ocak ayı itibarıyla döviz rezervlerinde hem düşüş hem artış yönlü etki eden daha aktif bir politika izlemeye başladı. Analistler yeni düzeni kamu kontrolünün daha çok olduğu bir kur politikası olarak tanımlıyor.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu çarşamba günü TOBB ile yaptığı toplantıda verdiği mesajlarda KKM'nin şirketler için 50 milyar dolara kadar ulaşabileceğini belirtti.

BDDK ilgili verileri bugünden itibaren açıklamaya da başlayacak.

PETROL FİYATLARI YEDİ YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ



Küresel piyasalarda Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği yönünde uyarıların ardından sert satışlar görülürken petrol fiyatları yedi yılın zirvesine yükseldi.

Öte yandan piyasalarda ayrıca bugün Erdoğan'ın Abu Dabi'ye ziyareti de takip edilecek.