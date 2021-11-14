'Şeker'de yeni oyun!
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki TÜRKŞEKER, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın “ilgili kuruluşu” oldu. Bakanlık artık TÜRKŞEKER'in faaliyet ve işlemlerini denetleyebilecek.
Artan maliyetlere karşın zam yapılmadığı için zararına şeker satan, talepleri sınırlı oranda karşılayan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “ilgili kuruluşu” oldu. Tarım Bakanlığı bundan böyle Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki şirketin faaliyet ve işlemlerini denetleyebilecek.
Şeker sektöründe en büyük şirket durumundaki TÜRKŞEKER, faaliyetlerini Şeker Yasası ve şirket ana statüsüne göre yürütüyor. Aynı zamanda Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Yasa’ya tabi bir şirket. Şirketin bünyesinde 15 şeker, 2 makine, 1 elektromekanik aygıtlar fabrikası, 2 alkol, 1 tohum işleme fabrikası, 1 araştırma enstitüsü bulunuyor. Şirketin yılda üretebileceği şeker miktarı 1.2 milyon ton.
Gelişmeyi yorumlayan Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, kararla, daha önce özelleştirme kapsamından çıkarılan bu şirkette Tarım Bakanlığı’nın yetkili hale geldiğini söyledi. Ayrıca son dönemde piyasada ucuz şeker bulunamadığı haberleri hakkında da konuşan Gök, şöyle dedi:
‘ZARARINA SATIYOR’
“Özeller şekeri zamlı satıyor. TÜRKŞEKER zararına satış yapıyor. Onun için de fazla satış yapmak istemiyor. Çünkü zararı büyüyor. Resmi zammı bekliyor. Pancar fiyatı ile şeker satış fiyatı arasında bir makas vardı. İki yıldır bu makas kapanıyor. Zarar ediliyor. Fiyatın artırılması beklentisi var. 1 yıldır devam eden bir süreç.”
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