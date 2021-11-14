Şeker krizi kapıda
Marketlerde şeker raflarının boş kalması üzerine krizinin kapıda olduğu iddiaları gündeme geldi. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, ''Kamu şeker fabrikaları sanayiciye yeterince ürün verememekte özel sektör ise daha yüksek fiyattan sanayiciye ürün gündeme getirmekte'' ifadelerini kullandı.
Son dönemde şeker piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Marketler ise, uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlandıklarını dile getirdi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, "Kamu fabrikalarının özelleştirilmesi ve getirilen kota en önemli sorundur. Kamu şeker fabrikaları sanayiciye yeterince ürün verememekte özel sektör ise daha yüksek fiyattan sanayiciye ürün gündeme getirmekte. Bu nedenle de tüketicilerimizin marketlerde şeker bulamaması sonucunu gündeme getirecek'' dedi.
'ŞEKER SIKINTISI VAR'
İddiaları Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ''Şeker fabrikaları özelleştirildi. Bu özelleştirmelere karşı çıkmıştık ama maalesef rant dağıtmak amacıyla bu fabrikalar tümüyle özelleştirildi. Şimdi Türkiye’de şeker sıkıntısı var, bakkallar toptancılardan şeker alamıyorlar. Şekerin, şeker fabrikaları tarafından stoklandığı iddiaları var, o nedenle bakanlığa sorduk; şeker kıtlığı noktasında hangi önlemleri aldınız? Şekere yüzde 50 zam yapılacağı noktasında iddialar var. Bu nedenle şeker fabrikalarında stoklama var mı yok mu bunu araştırın. Varsa bu stokları ortadan kaldırın ve bakkallar ile diğer tüketicilerin şeker alması için ve zammın olmaması için bu stoklanmanın da kötüye kullanılmaması için tedbirleri alın diye sorduk. Gerçekten de sokakta vatandaşlar ve küçük esnaf, şeker temininde büyük zorluklar yaşıyor'' dedi.
AZALIŞ GÜNDEMDE
Öte yandan kuraklık nedeniyle bu sene TÜİK'in açıkladığı ikinci üretim tahmininde yüzde 15 şeker pancarında azalış gündemde.
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