SPK'den kritik adım: Kripto varlık borsalarına yönelik yeni düzenleme!
Kripto varlık borsalarına yönelik yeni düzenlemeler tamamlandı. Sermaye Piyasası Kurulu, kripto varlıkların saklanması, transferi ve listeleme süreçlerine dair esasları belirledi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık piyasası için kanunun ardından ikinci düzenlemeleri tamamlayarak, kripto varlıkların saklanması ve transferine dair ilke ve esasları belirledi.
İLK YASAL ÇERÇEVE OLUŞTURULUYOR
Dünya genelinde pek çok ülke, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemelere hız verirken, Türkiye de bu alandaki ilk yasal çerçevesini oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklamasına göre, düzenleme ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilave sermaye yeterliliği yükümlülüğü getirildi ve hizmet sağlayıcıların bağımsız denetim yükümlülükleri tespit edildi. Ayrıca, platformlarda listelenen kripto varlıkların alım satımı ile ilgili yeni kurallar da belirlendi.
Yeni düzenlemeyle, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluşu ve faaliyeti Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlı olacak. Finansal piyasalara yeni bir araç kazandırılması beklenirken, yatırımcı güvenliği de ön planda tutulacak.
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