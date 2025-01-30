SPK'den halka arz onayı

Yayınlanma: 30.01.2025 - 22:46

Güncelleme: 30.01.2025 - 22:46

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Kalyon Güneş Teknolojileri'nin 70,3 liradan halka arzını uygun buldu.

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar 358 milyon liralık, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise 3 milyar 28 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Kurul, Arçelik'in 30 milyar liralık, Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ'nin 10 milyar liralık, Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ'nin 1 milyar liralık, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler'in 5 milyar liralık, Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin 20 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ'nin "Kıymetli Madenler Emeklilik Yatırım Fonu", "Taşınmaz ve İnşaat Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu" ile "Enerji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu" kurulması talebi onaylanırken, "Aktif Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu" ile "Rota Portföy Yönetimi AŞ Global E-Ticaret ve Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun kuruluşuna izin verildi.