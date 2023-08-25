Cumhuriyet gündeme getirmişti: Borsada vurgun iddiası Meclis'te

Yayınlanma: 25.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.08.2023 - 03:00

Gazetemizin yazarı Miyase İlknur tarafından gündeme taşınan borsada sızıntı vurgunu iddiasını CHP Plan Bütçe Komisyonu üyesi ve Karabük milletvekili Cevdet Akay, Meclis gündemine getirdi. Ayrıca borsada şüpheli işlemlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na soru önergesi verdi.

Borsa’da yabancı yatırımcıya bakanlık içerisinden bilgiler taşındığını iddia eden Akay, Meclis’te yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Merkez Bankası’nın KKM ile ilgili son tebliği piyasalar kapandıktan sonra açıklanmasına rağmen bilgiyi alan yurtdışı fonları seans başlar başlamaz satışa geçti. Bunlar tebliği daha önceden öğrendiği için hisseleri boşalttı ve ciddi bir vurgun yaptı. Zaten bu tebliğden birkaç hafta önce banka hisselerine ucuz yatırım yapan kişiler kazançlı çıkacak diye algı yarattılar. Bu hisselere yönelindi. Elindeki hisseleri çıkaranlar kâr etti. Olan bizim yerli yatırımcıya oldu.”

(Cevdet Akay)

Akay yanıtlanması istemiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na “Bakanlık içindeki bu bilgiyi sızdıranlar kimler, borsada haksız kazanç elde edenler neden açıklanmıyor?” sorularını yöneltti.

İlknur vadesi gelen kur korumalı mevduatı TL’ye yönlendirmek için düzenleme yapan Merkez Bankası’nın tebliğini önceden haber alan bazı yabancı yatırımcıların borsada büyük kazanç sağladığını yazmıştı.