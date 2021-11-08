Son dakika: Borsada tüm zamanların rekoru kırıldı
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya yükselişle başlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
BIST 100 endeksi 4 Kasım ve 5 Kasım’ı rekorla kapattıktan sonra yeni hafta açılışında da 1.590’ın üzerini görerek güniçi rekorunu tazeledi. BIST bankacılık endeksinin son beş günde yüzde 9’a yakın yükselmesi endeksin rekor seviyeye ulaşmasında etkili oldu.
EN ÇOK KAYBETTİREN İLETİŞİM
Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 0,16 ile iletişim oldu.
SAKİN BAŞLADI
Analistler, küresel pay piyasalarında geçen hafta artan risk iştahı ile çoğunlukla rekor kapanışlar gerçekleştirilmesinin ardından yeni haftanın sakin başladığını söyledi.
Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi Konferansı'nın açılışında yapacağı konuşma ile Avro Grubu toplantısına yönelik haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 ve 1.620 seviyelerinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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