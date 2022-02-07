Şimdi de 'patates krizi' baş gösterdi

07 Şubat 2022 Pazartesi, 13:20

Ocak ayında McDonald's Tayvan, tedarik sorunu yaşandığı için kızartma patates satışını geçici olarak durdurmuştu.

2 Şubat'ta yapılan yeni açıklamada McDonald's Endonezya, "Şu anda patates kızartmasının sınırlı olması nedeniyle büyük boy patates kızartması satışı yapılmayacak" duyurusunu yaptı.

İTHALATA BAĞIMLI

Asya McDonald's restoranları, patates kızartması için büyük ölçüde Kuzey Amerika'dan yapılan ithalata bağımlı.

PATATES SATIŞINA SINIRLAMA GETİRİLMİŞTİ

Aralık ayında da Kanada'daki seller ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmış McDonald's Japonya'da da patates satışına sınırlama getirilmişti.