Şimdi de 'patates krizi' baş gösterdi
Fast food zinciri McDonald's satış noktalarında patates kızartması sorunu yaşanmaya başladı.
Ocak ayında McDonald's Tayvan, tedarik sorunu yaşandığı için kızartma patates satışını geçici olarak durdurmuştu.
2 Şubat'ta yapılan yeni açıklamada McDonald's Endonezya, "Şu anda patates kızartmasının sınırlı olması nedeniyle büyük boy patates kızartması satışı yapılmayacak" duyurusunu yaptı.
İTHALATA BAĞIMLI
Asya McDonald's restoranları, patates kızartması için büyük ölçüde Kuzey Amerika'dan yapılan ithalata bağımlı.
PATATES SATIŞINA SINIRLAMA GETİRİLMİŞTİ
Aralık ayında da Kanada'daki seller ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmış McDonald's Japonya'da da patates satışına sınırlama getirilmişti.
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