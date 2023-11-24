Emekli ikramiyesi ile ilgili yeni gelişme! Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye verilecek mi? Erdoğan talimatı verdi iddiası

Yayınlanma: 24.11.2023 - 11:15

Güncelleme: 24.11.2023 - 11:15

Çalışmaayan emekliye verilen 5 bin liralık ikramiyeden Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.

Kapsam dışında kalan çiftçileri, ardından muhtarları ikramiye kapsamına almak için çalışma başladı. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm emeklileri kapsama alacak bir çalışma yapılması talimatını verdiğini yazdı.

AKP'Lİ YÖNETİCİLER ERDOĞAN'A İLETTİ

AKP'li yöneticiler tarafından emeklilerin kapsam dışında kalmasının yerel seçim öncesi sıkıntı yaratacağı ve ihtiyacı olduğu için çalışmak zorunda kalan emeklilerin tepkisinin arttığı iletildi. AKP'li yöneticiler ve Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde "Olumlu bir şey yapalım dedik, sürekli olumsuzluk konuşuluyor. Şimdi belli kesimin ikramiye almasını sağlarsak bu kez dışında kalanlardan büyük tepki alacağız. Bir düzenleme yapıp çalışan emekliler dahil tüm emeklilerin ikramiyeden yararlanmasını sağlayalım" önerisini dile getirdikleri ifade edildi.

TÜM EMEKLİLERİ KAPSAMASI İÇİN ÇALIŞMA TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öneriye sıcak baktığı ve Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma Bakanı'ndan konunun yeniden değerlendirilmesi, kapsam dışında kalanların ikramiye alabilmesi için çalışma yapılmasını istediği dile getirildi.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI

5 bin TL emekli ikramiyesi ödemeleri 12.2 milyon çalışmayan emeklinin hesabına yatırıldı. Emekli olup çalışmaya devam eden yurttaşların kapsam dışında bırakıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyeleri tek seferlik olarak ödendi.

SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur ödemeleri 14 Kasım'da yapıldı. Dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılması 11 Kasım gününden itibaren yapıldı.

Bilgilere göre, istenilen çalışmadan olumlu sonuç çıkarsa tüm emeklilere ayrım yapılmadan ikramiye verilmesi yönünde bir düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı’na sunulacak torba yasa teklifi içine konulacak.