Son Dakika: Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan tarih verdi
Emeklilere 5000 TL ikramiye verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından ikramiyelerin ödeneceği tarihi duyurdu.
Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır" açıklaması yaptı.
Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) December 28, 2023
Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/VGMG5kmGmu
İKRAMİYEDEN ÇİFTÇİLER DE YARARLANACAK
5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.
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