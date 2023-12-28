Son Dakika: Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan tarih verdi

Emeklilere 5000 TL ikramiye verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından ikramiyelerin ödeneceği tarihi duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 16:36
Son Dakika: Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan tarih verdi
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Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır" açıklaması yaptı.

İKRAMİYEDEN ÇİFTÇİLER DE YARARLANACAK

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.


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