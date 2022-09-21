Son Dakika... Çiftçinin maliyeti katlandı

21 Eylül 2022 Çarşamba, 10:07

Verilerine şüpheyle yaklaşılan, özellikle enflasyon verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde eleştiriler yapılan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin tarım üreticisinin maliyetlerindeki artışı gösteren girdi enflasyonunu açıkladı. Tarım Girdi Fiyat Endeksi’ne (Tarım-GFE) göre maliyetlerdeki artış aylık yüzde 1,39 yıllık yüzde 133,41 arttı.

AYLIK EN ÇOK ARTIŞ MALZEMELERDE

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde1,22 ile hayvan yemi ve yüzde 1,50 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde6,57 ile malzemeler ve yüzde6,47 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar ise yüzde4,72 ile enerji ve yağlar ve yüzde0,28 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

YILLIK EN ÇOK ARTIŞ GÜBREDE

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 33,90 ile veteriner harcamaları ve yüzde 51,82 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 234,88 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 201,13 ile enerji ve yağlar oldu.