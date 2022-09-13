TÜİK açıkladı: Sanayi üretiminde sert düşüş
TÜİK temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre temmuzda aylık üretim yüzde 6,2 düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksini kamuoyula paylaştı. Buna göre temmuz ayında sanayi üretiminde aylık yüzde 6,2 düşüş yaşandı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,8 azaldı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi %6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı.
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