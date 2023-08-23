Kılıçdaroğlu DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya geldi!

Yayınlanma: 23.08.2023 - 13:13

Güncelleme: 23.08.2023 - 13:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ile bir araya geldi.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na; CHP İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti.