Son Dakika: Doğalgaza da ÖTV zammı geldi

Yayınlanma: 16.07.2023 - 13:15

Güncelleme: 16.07.2023 - 13:43

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğal gazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu.

Doğalgazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından doğalgazda ÖTv artışına ilişkin şu paylaşımda bulunmuştu:

“Değerli arkadaşlar daha fazla moralinizi bozmak istemem ama konutlarda kullanılan doğalgazda da ÖTV üç katına çıkarılmıştır.

Sm3’te 0,0230 TL olan ÖTV bugünkü karar ile 0,0747 TL’ye yükseltilmiştir!

Ayrıca geçtiğimiz günlerde doğalgazdaki KDV oranı da %20 olmuştu.”