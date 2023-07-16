ÖTV vurmaya devam ediyor: Doğalgaza da büyük zam bekleniyor!

Yayınlanma: 16.07.2023 - 11:03

Güncelleme: 16.07.2023 - 11:09

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından doğalgaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bingöl’ün söz konusu açıklaması şu şekilde:

“Değerli arkadaşlar daha fazla moralinizi bozmak istemem ama konutlarda kullanılan doğalgazda da ÖTV üç katına çıkarılmıştır.

Sm3’te 0,0230 TL olan ÖTV bugünkü karar ile 0,0747 TL’ye yükseltilmiştir!

Ayrıca geçtiğimiz günlerde doğalgazdaki KDV oranı da %20 olmuştu.”

Değerli arkadaşlar daha fazla moralinizi bozmak istemem ama konutlarda kullanılan doğalgazda da ÖTV üç katına çıkarılmıştır.

Sm3’te 0,0230 TL olan ÖTV bugünkü karar ile 0,0747 TL’ye yükseltilmiştir!

Ayrıca geçtiğimiz günlerde doğalgazdaki KDV oranı da %20 olmuştu. — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) July 16, 2023

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar, akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) zam getirmişti. Buna göre, benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL’ye yükselmişti.