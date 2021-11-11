Son dakika: Dolarda tarihi zirve, TL'de rekor kayıp

11 Kasım 2021 Perşembe, 17:26

TL bugün dolar kaşısında yüzde 1'e yakın değer kaybederken, önemli bir piskolojik seviye olan 10'a da oldukça yaklaştı. Son beş yılda değerinin üçte ikisini kaybeden TL, benzer para birimleri arasında açık ara en çok değer kaybeden para birimi. TL'deki bu kayıp ve çift haneden düşmeyen enflasyon lokallerin alım gücünü eriten en önemli etkenler.

Dolar/TL 9.9750 zirvesini gördükten sonra sınırlı geriledi. Euro/TL ise, 11.3777/11.3896, sepet bazında TL 10.6489/10.6596 seviyesindeydi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise Ekim sonunda 470 baz puandan başlayan düşüşle birlikte bu hafta itibarıyla 400 baz puanın altına kadar gerilemişti. Düşüşün ardından yükselişe geçen CDS dün günü 405/411 baz puanda tamamladıktan sonra aynı saatte 408/413 seviyesinde.

FED'İN PARA POLİTİKASI SIKILAŞACAK



ABD'de tüketici fiyatları Ekim ayında yüzde 0.9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti?. Yıllık bazda değişim yüzde 6.2 ile beklentilerin üzerinde artarken, yükselen enflasyon Fed'in para politikasını sıkılaştıracağı beklentilerini de artırdı.

Yatırımcılar artık Fed'in bu durum karşısında faiz oranlarını Avrupa ve Japonya merkez bankalarından daha erken artırabileceğini düşünüyor. Bu beklentiyle birlikte dolar, sterlin ve euro karşısında 2021'in yeni zirvelerini gördü.

Dolar endeksi ise 95 seviyesini aşarak 18 ayın zirvesine yükseldi.

ENFLASYON ENDİŞELERİ TÜRKİYE'DE DE ARTIYOR

Enflasyon Türkiye'de de belirgin yükseliyor. Dünyada hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin bir şekilde sıkılaştırma ya da destekleri azaltma eğilimine girdiği dönemde TCMB ise yükselen enflasyona ve değer kaybeden TL'ye rağmen dünyanın aksine gevşeme eğiliminde.

TCMB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise Ekim'de yükseldiği yüzde 20'lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyondaki yükselişini daha da yukarı çekebileceğinden de endişeliler.

Bu kapmamda önümüzdeki hafta gerçekleşecek TCMB para politikası toplantısı da yakından takip ediliyor. Eylül ayından beri politika faizini 300 baz puan indiren TCMB'nin indirimlerine devam etmesi bekleniyor.

Deutsche Bank TCMB bu ay ve önümüzdeki ay yapacağı toplatılarda faizleri 100'er baz puan düşürmesini beklediğini açıkladı.

'YÜZDE 25'İN ALTINDA OLMASI KOLAY DEĞİL'

Istanbul Analytics'ten Atilla Yeşilada, bu politikalarla enflasyon beklentilerinde bozulmanın devam etmesini beklediğini belirterek, "2022 TÜFE enflasyonun bu resim içinde yüzde 25'in altında olması kolay değil" dedi.

Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için bu şekilde giderek daha az çekici hale geldiğini belirten TD Securities Analisti Cristian Maggio, "Eğer faiz indirimleri devam ederse reel faiz 500-600 baz puan negatife geçecek. Tarihsel olarak baktığımızda piyasanın geri kalanına kıyasla bu kadar ortantısız bir seviyenin (negatif reel faiz) Türkiye'ye fayda getirdiğini söyleyemeyiz."

Yükselen enflasyonun etkilerinin farkında olduğunu belirten hükümet ise yüksek enflasyonun vatandaş üzerindeki negatif etkisini azaltmak için bütçe açığını artırma yöntemini kullanacak. Asgari ücretin yüksek bir seviyede belirlenmesi başta olmak üzere bütçede gevşeme yönlü uygulamalar belirginleşecek. Uzun yıllar reddedilen emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenlemeler de ilk kez gündeme alındı.

YABANCI YATIRIMCI TÜRKİYE'DEN ÇIKIYOR

Piyasalarda takip edilen bir diğer konu ise yabancı yatırımcı eksikliği. Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine genel olarak devam ediyorlar. Bankacılar yabancı yatırımcı eksikliğinde TL'nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere bakıyorlar.