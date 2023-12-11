Son Dakika: Dolarda yeni zirve! Bir eşik daha aşıldı... 29 Lirayı geçti

Dolar TL, eylül ayı başından beri günlük sınırlı yükselişini sürdürerek geldiği tarihi zirveye yakın seyrederken gün içinde 29 sınırı aşıldı. Kurda yılbaşından bu yana artış oranı yüzde 55'e ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 11:26
Son Dakika: Dolarda yeni zirve! Bir eşik daha aşıldı... 29 Lirayı geçti
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Dolar TL kurunda artış serisi bugün de devam etti ve kurda 29 sınırı aşıldı.

Sene başında 18,73 lira olan dolar kuru, yılbaşından bu yana yüzde 55'lik artış kaydetti.

Foreks piyasalarda Avro TL'de ise bugün 31,23 seviyesi görüldü. Sene başında 19,97 seviyesinde olan Avro kurundaki artış oranı yüzde 56'ya ulaştı.

 

 


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