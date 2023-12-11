Son Dakika: Dolarda yeni zirve! Bir eşik daha aşıldı... 29 Lirayı geçti

Yayınlanma: 11.12.2023 - 11:26

Güncelleme: 11.12.2023 - 11:29

Dolar TL kurunda artış serisi bugün de devam etti ve kurda 29 sınırı aşıldı.

Sene başında 18,73 lira olan dolar kuru, yılbaşından bu yana yüzde 55'lik artış kaydetti.

Foreks piyasalarda Avro TL'de ise bugün 31,23 seviyesi görüldü. Sene başında 19,97 seviyesinde olan Avro kurundaki artış oranı yüzde 56'ya ulaştı.