Son dakika... Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından BIST'te düşüş yüzde 4'e ulaştı
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. İmamoğlu için 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı çıktı. İBB Başkanı'na verilen ceza sonrası BIST 100'de günlük düşüş yüzde 4'e ulaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi.
Verilen kararla birlikte İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' süreci başlamış oldu.
Kararın ardından BIST 100'de günlük düşüş yüzde 4'e ulaştı.
İLK YARIDA REKOR TAZELEMİŞTİ
Habertürk'ün aktardığına göre; Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 5.302,14 puana taşımıştı.
DOLAR/TL'DE YATAY SEYİR
Dolar/TL sığ piyasada yatay bir seyir izledi. Karar öncesi 18.6370 seviyelerinde bulunan kur kararla 18.6484'e çıktı ardından 18.61'e kadar geri çekildi.
GÖZLER FED FAİZ KARARINDA
Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bugün saat 22.00'de yılın son faiz kararını açıklayacak.
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