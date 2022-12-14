Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na destek telefonu
Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis cezası istenen dava görülürken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu arayıp bilgi aldığı öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında savcı, daha önce verdiği mütalaasını tekrar etti, İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi.
Almanya ziyaretinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul’daki dava sürecini yakından takip ettiği ve az önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de telefonda görüşerek, bilgi aldığı öğrenildi.
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