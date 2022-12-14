Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na destek telefonu

14 Aralık 2022 Çarşamba, 16:48

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında savcı, daha önce verdiği mütalaasını tekrar etti, İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi.

Almanya ziyaretinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul’daki dava sürecini yakından takip ettiği ve az önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de telefonda görüşerek, bilgi aldığı öğrenildi.