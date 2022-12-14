Son Dakika: İmamoğlu davasında karar çıktı, Mansur Yavaş'tan destek geldi

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkûmiyet kararı verdi. Savcı, hapis cezasının yanı sıra İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'siyasi yasak' içeren 53. maddesinin de uygulanmasını da istendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Twitter'dan paylaşımda bulunarak, "Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2022 Çarşamba, 18:09
Son Dakika: İmamoğlu davasında karar çıktı, Mansur Yavaş'tan destek geldi
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