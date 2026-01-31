Son dakika... Emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.01.2026 09:50:00
AA
Son dakika haberi... SGK, emekli aylığı farkının 4 Şubat'ta ödeneceğini açıkladı. En düşük emekli aylığı farkının 3 bin 119 lira olacağı aktarıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliler ve hak sahiplerine fark tutarlarının 4 Şubat'ta ödeneceğini bildirdi.

SGK'den yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

Emeklilerin ocak itibarıyla alt sınır aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildiği hatırlatılan açıklamada, bu kapsamda yaklaşık 11,4 milyar liralık fark ödemesi yapılacağı belirtildi.

