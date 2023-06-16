Son Dakika... Emekli aylıkları ödeme tarihi belli oldu!
Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacağını duyurdu.
Milyonlarca çalışanın gözü, emekli maaş ve ikramiyelerin ödeneceği tarihe çevrilmişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Buna göre, emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran'da ödenecek.
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