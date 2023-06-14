Ebru Şallı EYT'den emekli oldu: Aldığı maaşı açıkladı

Yayınlanma: 14.06.2023 - 17:38

Güncelleme: 14.06.2023 - 17:38

Model ve sunucu Ebru Şallı, dün Nişantaşı'ndaki bir mekanın davetinde görüntülendi. Şallı, EYT'den faydalanarak emekli olduğunu söyledi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İstanbul Nişantaşı'nda bir davette açıklamalarda bulunan Ebru Şallı, emeklilikle ilgili işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

"ONU ŞU AN HARCAMADIM"



Şallı, "EYT'liydim. Başvurdum ve emekli oldum. Emekli maaşım 7 bin 500 TL… Bayram olmadan bayram ikramiyesi geldi. Onu şu an harcamadım" dedi.