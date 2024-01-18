Son dakika... Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

Son dakika haberi... En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

AA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 17:31
Son dakika... Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
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SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapıldı. 

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseldi. 

Ayrıca emekli maaşı alt sınırı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ek yüzde 5 zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de görüşüldü.

Kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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Kanun teklifi gelecek hafta da TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşacak. 

Ek zam farkları, kanun Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra emeklilere ödenecek.


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