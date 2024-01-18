Son dakika... Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Son dakika haberi... En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Player Alanı
SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapıldı.
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseldi.
Ayrıca emekli maaşı alt sınırı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.
SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ek yüzde 5 zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de görüşüldü.
Kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
ÖDEMELER NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?
Kanun teklifi gelecek hafta da TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşacak.
Ek zam farkları, kanun Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra emeklilere ödenecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak
- TBMM’de 'bez parçası' tartışması
- Büyükçekmece Belediyesi’ne operasyon!
- AKP'nin 48 ildeki belediye başkan adayları belli oldu
- İletişim başkanının park etmesine izin vermedi...
- İşte tam liste...
- Ümit Özdağ'dan Gaye Erkan'a çok sert sözler!
- Hastanelere Körfez kancası!
- Aynı 'maklube'ye kaşık sallamışlar!
- Akciğer kanserine yakalanmıştı: Sağlık durumunu açıkladı