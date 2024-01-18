Son dakika... Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

Yayınlanma: 18.01.2024 - 17:31

Güncelleme: 18.01.2024 - 17:45

SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapıldı.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseldi.

Ayrıca emekli maaşı alt sınırı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ek yüzde 5 zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de görüşüldü.

Kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

ÖDEMELER NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

Kanun teklifi gelecek hafta da TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşacak.

Ek zam farkları, kanun Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra emeklilere ödenecek.