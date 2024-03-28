Son Dakika... Emekliye promosyonda yeni gelişme!
Son dakika haberi... SGK, 8 bin ila 12 bin lira arasındaki emekli promosyonu ödemeleri için aralarında özel bankaların da yer aldığı 19 banka ile protokol imzalandığını bildirdi.
SGK'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, emeklilere aylık ödemelerin bankalar aracılığıyla yapıldığı, emekli aylığı alan yurttaşlara yönelik promosyon ödemelerinin yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlendiği hatırlatıldı.
Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı belirtilerek, bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmalarının gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, "Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir" ifadesine yer verildi.
Protokol imzalanan bankalar şunlar:
"Akbank T.A.Ş, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş, Denizbank A.Ş, Fibabanka A.Ş, ING Bank A.Ş, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş, Odea Bank A.Ş, QNB Finansbank A.Ş, Şekerbank T.A.Ş, T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Turkish Bank A.Ş, Türk Ekonomi Bankası A.Ş, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş, Türkiye Garanti Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş, Türkiye İş Bankası A.Ş, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Ziraat Katılım Bankası A.Ş."
En Çok Okunan Haberler
-
- Büyükşehirlerde başa baş seçim
- 'Mahremimizi ortaya saçıyor'
- Belediye çalışanlarına miting ‘yoklaması’
- '30 yıl sonra aynı yanlışın tekrarlanmaması için...'
- Erdoğan'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- Özgür Özel'den 'anket' açıklaması!
- 'Tutulma öncesi yiyecek, su, yakıt stoklayın!'
- Bakliyat ve kuruyemiş devi iflas etti
- Ali Koç'tan Ankara hamlesi!
- Murat Kurum'dan şaşırtan vaat!