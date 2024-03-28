Emekli olan Yıldız Tilbe'den 'maaş' isyanı!

Emekli olduğunu duyuran şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, aldığı maaşa isyan etti. Tilbe, "Ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur?" sözleriyle emekli maaşına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 11:06
Emekli olan Yıldız Tilbe'den 'maaş' isyanı!
Abone Ol google-news

Düşük maaşlar nedeniyle isyan eden emeklilere şarkıcı Yıldız Tilbe de eklendi.

"ÖMÜR BOYU ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI BAĞLANAN MAAŞ BU MUDUR?"

Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emekli olduğunu duyurdu ve maaşa şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Emekli oldum, eskiden emekli olanlar bir ev bir araba alırdı ya da iş açardı toplu parayla. Şimdiki emeklilere Allah yardım etsin, başka yardımcı yok gerçekten. Kimseye muhtaç olmamak için ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur, budur. Mübarek Ramazan, Allah razı?"


Emekli haberleri maaş haberleri Paylaşım haberleri şarkıcı haberleri Yıldız tilbe haberleri

İlgili Haberler

Emekli maaşlarına zam gelecek mi? Cevdet Yılmaz açıkladı

Emekli maaşlarına zam gelecek mi? Cevdet Yılmaz açıkladı
MHP'li vekilden emekli ve memurlara 'tavsiye': Devletten bekleme, simit sat

MHP'li vekilden emekli ve memurlara 'tavsiye': Devletten bekleme, simit sat
Bakan Işıkhan açıkladı... Emeklilere zam yerine özel indirim

Bakan Işıkhan açıkladı... Emeklilere zam yerine özel indirim
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler