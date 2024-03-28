Emekli olan Yıldız Tilbe'den 'maaş' isyanı!
Emekli olduğunu duyuran şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, aldığı maaşa isyan etti. Tilbe, "Ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur?" sözleriyle emekli maaşına tepki gösterdi.
Düşük maaşlar nedeniyle isyan eden emeklilere şarkıcı Yıldız Tilbe de eklendi.
"ÖMÜR BOYU ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI BAĞLANAN MAAŞ BU MUDUR?"
Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emekli olduğunu duyurdu ve maaşa şu ifadelerle tepki gösterdi:
"Emekli oldum, eskiden emekli olanlar bir ev bir araba alırdı ya da iş açardı toplu parayla. Şimdiki emeklilere Allah yardım etsin, başka yardımcı yok gerçekten. Kimseye muhtaç olmamak için ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur, budur. Mübarek Ramazan, Allah razı?"
Emekli oldum??eskiden emekli olanlar bir ev bir araba alırlardı,yada iş açardı toplu parayla,şimdiki Emeklilere Allah yardım etsin, başka yardımcı yok gerçekten, kimseye muhtaç olmamak için ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bumudur , budur. Mübarek Ramazan,AllahRazı???— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) March 27, 2024
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