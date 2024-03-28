Yayınlanma: 28.03.2024 - 11:14

Güncelleme: 28.03.2024 - 11:14

Emeklilerin banka promosyon tutarlarında artışa gidildi. Kamu bankaları 8 bin ile 12 bin lira arasında değişen tutarlarda promosyon ödeyecek. Peki, Emekli banka promosyon ödemeleri yattı mı? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?

EMEKLİ BANKA PROMOSYON ÖDEMELERİ YATTI MI?

Emeklilerin banka promosyon tutarlarında artışa gidildi. Kamu bankaları 8 bin ile 12 bin lira arasında değişen tutarlarda promosyon ödeyecek. Başvurular bankalardan ya da e-Devlet üzerinden alındı. Promosyon ödemeleri ise bugün başlayacak.

İki maaşı olanlar ayrı ayrı promosyon alabilecek. Kamu bankaları, emekli maaşının miktarına göre 8 bin ile 12 bin lira arası promosyon ödeyecek. Uygulamadan emekli, dul ve yetim maaşı alan 16 milyon kişi yararlanacak. Kamu bankaları haricinde özel bankalardan da promosyon alınabiliyor.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERECEK?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

İŞ BANKASI

Emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Bankanın promosyon tablosu ise şu şekilde:

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL,

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL.

Emekli banka promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (Banka promosyon tutarları) - 5

HALKBANK

Halkbank tarafından emekli maaşını taşıyan vatandaşlara tek seferliğine promosyon ödemesi yapılırken 2024 Halkbank promosyon tutarları şu şekilde:

Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL, emekli maaşları 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL, emekli maaşları 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL, emekli maaşları 10.000 TL ve üzerinde olanlara 5.000 TL emekli maaş promosyonu ödemesi yapılıyor.

Emekli banka promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (Banka promosyon tutarları) - 6

VAKIFBANK

Bankadan açıklanan emekli maaş promosyon tablosu şu şekilde:

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Emekli banka promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (Banka promosyon tutarları) - 7

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON

Şekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyoruz.

Buna göre maaş aralığınız:

0-3.499 TL aralığında ise 3.000-TL;

3.500-7.499 aralığında ise 3.500-TL;

7.500-9.999 aralığında ise 4.500-TL;

10.000 ve üzeri ise 5.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

Emekli banka promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (Banka promosyon tutarları) - 8

QNB FİNANSBANK

8.000 TL‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan promosyon veriyor.

Promosyon tablosu ise şu şekilde:

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499TL aralığı 4.800TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499TL aralığı 5.600TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999TL aralığı 7.200TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000TL promosyon

Emekli banka promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (Banka promosyon tutarları) - 9

AKBANK

3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emeklililer 10.000 TL’ye varan banka promosyonlarından faydanalabilecek.

Bankanın maaşa göre verdiği promosyon miktarları ise şu şekilde:

3.500 TL altı aylık alanlara 6.000 TL,

3.500 - 7.499 TL için 7.000 TL,

7.500 - 9.999 TL için 9.000 TL,

10.000 TL ve üzeri için 10.000 TL.

Emekli banka promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (Banka promosyon tutarları) - 10

YAPI KREDİ

1 Mart 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 12.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir. Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL - 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödenir.

Emekli banka promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (Banka promosyon tutarları) - 11

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası'nın maaşa göre verdiği promosyon miktarı şu şekilde:

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL,

3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,

7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL

10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.