Son Dakika... Erdoğan'dan 'emekli maaşlarına düzenleme' mesajı: 'Tekrar masaya yatıracağız'

Yayınlanma: 28.03.2024 - 14:20

Güncelleme: 28.03.2024 - 14:51

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine 3 gün kala düzenlenen Bursa mitinginde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bu şehir ecdadımızın medeniyet anlayışının yaşayan örneğidir. 14-28 Mayıs seçimlerindeki desteğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bursa'nın bizden esirgemediği ahde vefasını asla unutmayacağız. Sordum bugün Bursa'da katılım ne kadar diye? 90 bin. Durmak yok. Şimdi burda Bursa ile birlikte Türkiye Yüzyılına hazırlanıyoruz. Bursa'nın boş lafla yalanla dolanla işi olmaz. Bursa hizmete bakar, yatırıma bakar, icraate bakar.

Biz de belediye başkanlarımızla el ele verip Bursa'nın önünde yeni bir dönem açmayı planlıyoruz. Bursa ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renklerine boyama var mıyız? Ramazan'ın bayramı gelmeden inşallah 31 Mart'ta milli irade bayramına kavuşacağız.

Gazze'de oluk oluk akan Müslüman kanı karşısında kör sağır kesilen yarın bizim başımıza benzer felaket gelse emin olun aynısını yapacaktır. Rusya ile aramızın açıldığı, terör örgütlerinin sınırımıza dayanmadığı bir dönemde batılı ülkeler güney şehirlerimizde hava savunma sistemlerimizi alıp götürmüşlerdi. O günkü sıkıntıların üstesinden gelmeyi kendi gücümüzle başardık. Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de, Karadeniz'de hangi adımı attıysak karşımızda küresel bir ittifak bulduk. Milletimizle bir olup bütün bu tuzakları birer birer bozduk. Kimi tuzakları 15 Temmuz'da olduğu gibi sokaklarda bertaraf ettik. Her dönemde yeni argümanlar, taktikler devreye giriyor. Hiç şüpheniz olmasın önümüzde bizi yine zorlu süreçler bekliyor. Bu toprakları vatan yapmak için verdiğimiz uğraşı vatanımız da elimizde tutmak için de sürdürmek mecburiyetindeyiz.

YİNE MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Ülkemiz muhalefetinin anlamadığı hakikat işte budur. Milletimizin çıkarları altına dinamit döşemekten çekinmiyorlar. Bu uğurda FETÖ'ye, PKK'ya emperyalistlere göz kırpmaktan çekinmiyorlar. Muhalefet cenahında her türlü kirli pazarlık kol geziyor. Karanlık ittifak kuruyorlar ama bundan utanıp saklamak için kırk takla atıyorlar. Ülkemizin en büyük muhalefet partisinin içine düştüğü tutarsızlık, savrulma, kirlenmişlik hali gerçekten utanç verici. Valizler, çantalar dolusu dolarlar, avrolar. Bunları saymaya bile yetişemiyorlar. Sayma görüntülerini kimse izah edemiyor. Bize karşı ortalığı ayağa kaldıranlar CHP'ye karşı uslu bir kediye dönüyor.

'EMEKLİ MAAŞI' AÇIKLAMASI

Yılbaşında asgari ücret ve emekli maaşlarında yüzde 50 artış yaptık. Bir defaya mahsus 5 bin TL ödemede bulunduk. Şimdi de banka promosyonlarını 8-12 bin TL'ye yükseltip emeklilerimize yeni bir imkan sağladık. Önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Küçük esnafın prim gün sayısındaki adaletsizliği giderecek, önümüzdeki dönemde buna göre adım atacağız. Milletimizin farklı kesimlerine verdiğimiz sözlerin takibini yapıp yerine getireceğiz. Ekonomi programını kararlılıkla sürdürüp fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Emeklilerimizi ve çalışanlarımızı hak ettiği refah seviyesne getireceğiz. Dün verdiğimiz sözleri bugün hatırlamıyoruz diye kulak arkası yapmadık. Yapacamayacağımız sözleri asla vermedik. Emeklilikle ile ilgili içimize sinmeyen adımları gelen talepler üzerine hayata geçirmektan kaçınmadık. Emeklilere ara artışın maaliyetini milletimizle paylaşmıştık. Sizin karşınızda atıp tutanlar derdinize derman olamayacaklar."