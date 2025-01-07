Son dakika... En düşük emekli maaşı belli oldu!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 13:39

Güncelleme: 07.01.2025 - 14:33

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,75, emekli sandığı ve memur emeklileri için yüzde 11,54 oranında artış yapıldığını belirtti. Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 14 bin 469 TL olarak belirlendi.

HAZİNE DESTEĞİYLE ARTIŞ

En düşük emekli maaşı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle uygulanacak. Daha önce 2024 Temmuz ayında 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye çıkarılan tutar, yeni düzenlemeyle 14 bin 469 TL’ye yükseltilecek.

YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kısa süre önce yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı için ek bir düzenleme yapılacağını ifade etmişti. Yılmaz, bu maaşların artırılması için yasal bir düzenleme gerektiğini ve çalışmaların ocak ayında tamamlanacağını belirtti.

MAAŞ ARTIŞ ORANLARI

2023 yılında enflasyon yüzde 64,8 olurken en düşük emekli maaşında yüzde 114,3 oranında artış gerçekleşmişti. 2024’te ise enflasyon yüzde 44,4 iken maaşlarda yüzde 66,7 oranında bir artış yapıldı. Bu yılın ilk altı ayında maaşlara yüzde 15,75 oranında artış yapılması planlanıyor.

YASAL DÜZENLEME BEKLENİYOR

En düşük emekli maaşının artırılması için Bakanlık tarafından yasal düzenleme yapılması gerektiği belirtiliyor. Mevcut düzenlemeler kapsamında bu artışların doğrudan kararla uygulanamadığı ifade ediliyor.