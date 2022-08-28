Veysel Ulusoy duyurdu: ENAG'a 6 lira için vergi denetimi başlatıldı

28 Ağustos 2022 Pazar, 15:03

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekonomi verilerinin güvenilirliğinin tartışmalı hale gelmesi nedeniyle bağımsız araştırmacılar tarafından kurulan Enflasyon Araştırmaları Grubu'na (ENAG) vergi denetimi başlatıldığı belirtildi.

TÜİK'in hakkında dava açtığı ENAG yöneticisi ve gazetemiz yazarı Veysel Ulusoy, 6 lira geliri beyan etmediği gerekçesiyle vergi denetimi başlatıldığını sosyal medya hesabı Twitter'dan açıkladı.

BAKANLIĞA TEPKİ GÖSTERDİ: "YOLSUZLUK YOKSA HERKESE BULAŞIR!"

Ulusoy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"6 lira gelirinizi beyan etmemişsiniz diyerek telefon emriyle şahsımıza (ENAG'a) vergi denetimi başlatan maliye bakanına benzer başarılı bir adımı siz adalet bakanından bekliyor bu halk. Yolsuzluk yoksa herkese bulaşır!"