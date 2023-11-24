Son Dakika... Faiz ertesi Euro'da yeni zirve dolar 29'a koşuyor! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 24 Kasım 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 24.11.2023 - 09:39

Güncelleme: 24.11.2023 - 09:41

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün Adıyaman'da çeşitli ziyaretlerin ardından 15.30'da Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ile bir araya gelecek.

TCMB dün politika faizini yüzde 40'a çıkarırken faiz artışlarının kısa sürede tamamlanacağı mesajı verdi. Sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağını belirten TCMB parasal sıkılığın ise "gerektiği müddetçe" sürdürüleceğini söyledi.

TCMB dünkü faiz kararıyla eş zamanlı olarak ihracat odaklı kredilerde pozitif ayrımcılık da içeren toplam üç karar açıkladı.

KREDİ KARTI AZAMİ FAİZ ORANLARI YIL SONUNA KADAR DEĞİŞMEYECEK

Yatırım taahhütlü avans kredileri, yıllık 100 milyar TL limit tahsis edecek şekilde yeniden yapılandırıldı. İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetine üst sınır getirildi. Ayrıca kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyecek düzenleme de yapıldı.

TCMB toplam rezervleri 134.5 milyar dolar ile 9 yıldan fazla sürenin zirvesine ulaşırken net rezervler de 2 yılın zirvesinde. Toplam rezervlerde seçim sonrası artış 36 milyar dolara ulaşırken TCMB yetkileri Reuters'a ABD'li kurumsal yatırımcılardan fon akışı gözlemlediklerini söyledi.

ARALIK'TA FAİZ KARARI NE OLACAK?

JPMorgan karar sonrası yayımladığı notta TCMB'nin faiz kararına ilişkin metninin şahin (hawkish) mesajlar içerdiğini söyledi. Yatırım bankası buna gerekçe olarak metinde "uzun süre faizlerin yüksek tutulacağına yönelik" mesajlar verilmesini gösterdi. JPMorgan yılsonu politika faizi beklentisini yüzde 40'tan yüzde 42.5'e yükseltirken TCMB'nin Ocak'ta yüzde 45'te faiz artışlarını durduracağını öngördü.

Goldman Sachs beklentisi ise Aralık'ta 250 baz puan daha artışla sıkılaşma sürecinin yüzde 42.50 politika faizi ile tamamlanacağı yönünde oldu.

Son artırımla birlikte TCMB, haziranda 650 bp, temmuzda 250 bp, ağustosta 750 bp, eylülde 500 bp, ekimde 500 bp olmak üzere toplamda 3,150 bp faiz artırmış oldu.

EURO TL'DE YENİ ZİRVE

Dolar/TL son iki aydır 29 rekoruna doğru günlük sınırlı yükseliş içeren yükseliş eğiliminde. Foreks piyasalarda Euro TL ise 31.82 ile zirve tazeledi.

Dün güne 28.83 civarında başlayan dolar/TL faiz kararı ardından 28.5'e doğru gerilese de bu hareket kalıcı olmadı. Dolar/TL'de dün son işlem 28.85 ile faiz kararı öncesi seviyelere yakın oluştu. Kur bu sabah güne 28.90 civarında başladı.

TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 35.2 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.2 oldu.

CDS BU HAFTA DA DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRDÜ

Mayıs ayındaki genel seçim öncesi 700 baz puana ulaşan CDS'te alışılagelmiş politikalara doğru geçişle birlikte başlayan düşüş 350 baz puanın altına doğru hızlandı. Geçen haftayı 356/361 baz puandan tamamlayan Türkiye'nin risk primi göstergesi 5 yıllık CDS bu hafta da düşüşünü sürdürerek dün günü 336/343 seviyesinde tamamladı.

TÜFE'nin yüzde 70-75 civarında Mayıs 2024'te zirve yapması; daha sonra "baz etkisi, para politikasının birikimli etkileri, TL mevduata geçişin devamı, iç talep soğuması, kur, rezerv artışı" gibi etkenlerin toplam etkisiyle TCMB enflasyonda "hızlı bir iniş" başlayacağını öngörüyor.

TCMB'nin 2024 sonu TÜFE beklentisi yüzde 36 seviyesinde. Piyasanın enflasyon tahminleri bu yıl sonu ve Mayıs 2024'teki zirve için benzer ancak önümüzdeki yıl sonu için piyasanın enflasyon beklentisi hala yüzde 45'e yakın. Dünkü ardından 2024 sonu TÜFE beklentileri de yakından takip edilecek.

Wall Street tatil nedeniyle kapalı kalırken Çin'de açıklanan verilerle Asya borsaları geriledi; yatırımcılar ABD'de faizlerin zirve seviyeyi gördüğünü düşünürken, dolar seviyesini korumaya çalıştı.