Beşiktaş transferi bitiriyor: Amir Hadziahmetovic'ten büyük fedakarlık

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Konyaspor'un Boşnak futbolcusu Amir Hadziahmetovic'i transfer etmeye hazırlanıyor. İddiaya göre Hadziahmetovic, Beşiktaş kadrosuna katılabilmek için alacaklarından vazgeçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 10:24
Beşiktaş transferi bitiriyor: Amir Hadziahmetovic'ten büyük fedakarlık
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Transferde 6 numaraya odaklanan Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i resmen renklerine bağlamak için geri sayıma geçti.

Milliyet'in haberine göre siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki Boşnak oyuncunun transferi konusunda Konyaspor'la 3 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro performans bonusu ve olası satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağladı.

ALACAĞINDAN VAZGEÇTİ

Kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmek isteyen ve bu konuda kulübüne baskı uygulayan Hadziahmetovic'in de yaklaşık 600 bin Euro tutarındaki alacağından vazgeçtiği aktarıldı.

Beşiktaş ile Konyaspor'un birkaç gün içinde transferi sonuçlandırmaları bekleniyor. Siyah-beyazlı takım ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak Hadziahmetovic'in senelik 1 milyon Euro kazanacağı ifade edildi. 


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