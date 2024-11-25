Son Dakika... GSS prim borçları için düzenleme geliyor

Yayınlanma: 25.11.2024 - 16:01

Güncelleme: 25.11.2024 - 16:31

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları için düzenleme geliyor. Teklife göre 2015 yılı öncesine ait yaklaşık 2 milyar TL'lik prim borcu silinecek.

AKP, GSS primleri ile ilgili bazı düzenlemelerin de yer aldığı torba kanun teklifi sunmaya hazırlanıyor. Tüm yurttaşlar için zorunlu olan GSS’yi ödeyemeyen yaklaşık 400 bin kişinin prim borcu ile ilgili düzenlemenin de içinde yer alacağı, 28 maddelik torba kanun teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunulacak.

Düzenlemeye ilişkin açıklamada bulunan AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, GSS borçlarını ödeyemeyenlerin borçlarının silineceğini bildirdi.

FAİZLERLE BİRLİKTE SİLİNİYOR

2 milyar liralık GSS prim borcunun faizlerle birlikte silinmesi öngörülüyor. 2015 yılın öncesi borçları da kapsayacak düzenlemeden kaç kişinin faydalanacağı etki analizi yapıldıktan sonra ortaya çıkacak.

Bütçe teklifi Meclis Genel Kurulu'na gelmeden düzenleme yasalaşacak.

İŞVERENE PRİM DESTEĞİ

İşverene sunulan prim desteği vergi paketiyle birlikte kaldırılmıştı. Prim desteği yeniden getiriliyor. İşverene daha önce prim desteği yüzde 5 olarak veriliyordu. Bu düzenlemeyle işveren yeniden yüzde 4'lük bir sigorta prim desteği verilecek.

İMALAT SEKTÖRÜNDE PRİM DESTEĞİ FARKLI UYGULANACAK

İmalat sektöründe çalışanlar için 2025 ve 2026'da yüzde 5 indirim olarak düzenleniyor.

ENGELLİ EMEKLİLERE MAAŞ DÜZENLEMESİ

2008 yılından önce emekli olan engelliler için önemli bir değişiklik gündemde. Bu tarihte emekli olanların maaşları, çalışma kaybı oranına göre yeniden düzenlenecek ve emeklilik işlemleri daha adil bir yapıya kavuşacak. Ayrıca sürecin kısaltılması da planlanıyor.

KİŞİSEL VERİLERE YÖNELİK YENİ KORUMA ADIMLARI

Kişisel verilerin korunmasını hedefleyen önemli bir düzenleme de pakette yer alıyor.

AİLE HEKİMLERİNDEN MESAİ DIŞI HİZMET

Sağlık alanında aile hekimlerinin işlevselliğini artıracak bir düzenleme geliyor. Aile hekimleri mesai saatleri dışında da vatandaşlara muayene hizmeti sunabilecek, ancak bu hizmet belirli bir ücret karşılığında olacak. Bu düzenleme, aile hekimlerinin ekonomik sorunlarını da çözmeyi amaçlıyor.

AİLE HEKİMİNE GİTMEDEN HASTANEYE BAŞVURANLARA EK ÜCRET

Paket, vatandaşların doğrudan hastaneye gitmek yerine önce aile hekimine başvurmasını teşvik eden bir madde içeriyor. Eğer kişi aile hekimine gitmeden hastaneye başvurursa, katkı payı ödemek zorunda kalacak. Ancak aile hekimi tarafından hastaneye sevk edilmesi durumunda, katkı payında yüzde 50 indirim uygulanacak.