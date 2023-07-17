Son Dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe haziranda 220 milyar TL açık verdi

Son dakika haberleri... Merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 219,6 milyar TL ile rekor düzeyde açık verdi.

AA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 11:12
Son Dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe haziranda 220 milyar TL açık verdi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,2 artarak 268 milyar 225 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 130 artışla 487 milyar 862 milyon liraya ulaştı.

Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48,6 yükselerek 1 trilyon 880 milyar 349 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 101,7 artarak 2 trilyon 363 milyar 577 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi haziranda 219 milyar 637 milyon lira ile rekor düzeyde açık verirken, ocak-haziran döneminde ise 483 milyar 228 milyon lira açık verdi.

Bütçe dengesi mayıs ayında 118,9 milyar TL fazla vermişti.

 

 

 


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