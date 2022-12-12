Son Dakika: İnşaat maliyeti bir yılda yüzde 117 arttı
Son dakika haberleri...TÜİK'e göre inşaat maliyet endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3.44, yıllık bazda yüzde 117.07 artış kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini yayımladı.
Buna göre ekim ayında inşaat maliyetleri yıllık yüzde 117.07 aylık ise yüzde 3.44 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3.88, işçilik endeksi yüzde 1.94 artış kaydederken bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı malzeme endeksinde yüzde 128.41, işçilik endeksinde yüzde 85.65 oldu.
BİNA İNŞAAT MALİYETİ YILLIK YÜZDE 114.49 ARTTI
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3.11, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 114.49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3.49, işçilik endeksi yüzde 1.91 artış kaydederken bir önceki yılın aynı ayına artış oranı malzeme endeksinde yüzde 125.08, işçilik endeksinde yüzde 85.84 olarak kaydedildi.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4.48 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 125.83 arttı.
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