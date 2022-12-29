Son Dakika: İstanbul'da doğalgaz indirimi

Son dakika haberi... İstanbul'da doğalgaz fiyatına yüzde 12 indirim yapılacak. Aylık doğalgaz faturasına bin TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2022 Perşembe, 15:34
Son Dakika: İstanbul'da doğalgaz indirimi
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1 Ocak 2023’ten geçerli olacak şekilde; İstanbul’da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğalgaz konut abonesi bulunan İGDAŞ’ın sistem kullanım bedellerinde indirim yapıldı.

EPDK'nin bu indirimi sonrasında nihai doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 12,13 düzeyinde bir indirim olacak.

NTV'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturasına bin TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.


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