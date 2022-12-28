CHP’li Müslim Sarı'dan, Erdoğan'ın 'müjdesine' yanıt: '2015’te çıkarılan kanundaki doğalgaz depolama tesisleri bile tamamlanmadı'

28 Aralık 2022 Çarşamba, 15:36

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılının son Kabine Toplantısı'nda Karadeniz'de yeni doğalgaz rezervi keşfedildiğini söyledi.

Söz konusu haberi yurttaşa 'müjde' olarak sunan Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti. Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı.

Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize kapı aralayacak. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız. Hazar'ın, Akdeniz'in, Orta Doğu'nun enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız."

"BÜYÜK RESME BAKTIĞINIZ ZAMAN DURUM ÇOK FARKLI"

Habertürk ekranlarında Kübra Par'ın sunumuyla yayınlanan Açık ve Net programının konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı, Erdoğan'ın açıklamalarını rakamlar ışığında masaya yatırdı.

"Sevindirici bir gelişme biz muhalefet olarak bunu destekliyoruz" diyen Müslim Sarı, "Türkiye'nin kendi yerli kaynaklarına sahip çıkması, bu kaynakları potansiyele çevirmesi, bunları çıkartması, ekonomiye katkı sağlaması tüm bunlar güzel gelişmeler ancak büyük resme baktığımız zaman durum çok farklı. Az önce sordunuz ya 'faturaları ne kadar etkileyecek?' diye işte bu kadar büyük etki yaratacak bir gelişme değil" ifadelerini kullandı.

"ÇIKARILAN GAZ TÜRKİYENİN İHTİYACININ YÜZDE 5'İ"

Yapılan projeksiyonlara göre Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacının 55-60 milyar metreküp olduğunu vurgulayan Sarı, "Toplam 710 milyar metreküp doğalgaz çıkartılırsa ve hiç yurtdışından kaynak kullanmazsak 11 yıl 12 yıl yetebilecek kadar doğalgaz rezervi keşfetmiş bulunuyoruz. Birincisi Bunu küçümsemiyorum, faturaları neden etkileyemeyecek çapta olduğunu anlatıyorum. İkincisi 2023'te günlük 10 milyon metreküp gaz rezervi kullanır hale gelecek. Bu da yıllık 3.6 milyar metreküp yapar. Yani Türkiye'nin 1 yıllık ihtiyacının yüzde 5'i kadar. 2027’de maksimuma çıkacak çıktığında ise günlük 40 milyon metreküp olacak. Erdoğan o yüzden 'ben bunu sanayiye vermeyeceğim, tamamını hanelere vereceğim diyor" diye konuştu.

"VATANDAŞ VAATLERE DEĞİL FATURASINA BAKACAK"

Keşfedilen gazın 2023’ün ilk çeyreğinden sonra sisteme gireceğini hatırlatan Sarı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kış geçmiş olacak ve vatandaş gerçeği görecek; faturalarında indirim olacak mı olmayacak mı buna bakacak. Yani vaatler, sözler de bir yere kadar. Ne diyecek vatandaş? bir sonraki sene faturalar düşecek diye şimdiden sana oy mu verecek. Şuana bakacak vatandaş, şu anki faturalarına bakacak."

"İNDİRİM OLACAK ALGISI YARATMAK DOĞRU BİR YAKLAŞIM DEĞİL"

Tüm bunları doğalgaz keşfini küçültmek için söylemediğinin altını çizen Sarı, "Kuşkusuz bunlar çok önemlidir. Az önce siz dediniz ya 'siyaset üstü değerlendirdiğimizde çok olumlu' diye. Biz de siyaset üstü bakmak isteriz bu meseleye. Bunu bir seçim propagandası haline getirmek, 'faturalarınız ucuzlayacak' demek ve vatandaşlara hemen sanki ocak ayında indirim olacakmış hissi yaratarak bir politik algı yaratmak doğru bir yaklaşım değil" dedi.

"2015'TE ÇIKARDIĞIMIZ KANUNUN GEREĞİNİ DAHA YERİNE GETİRMEDİK"

Erdoğan'ın arz güvenliği ile ilgili geçmişte yaptığı açıklamalara da dikkat çeken Sarı şunları kaydetti:

"Erdoğan iki tane doğalgaz deposundan bahsediyor. 'Biz 2023 hedefleri çerçevesinde yıllık doğalgaz ihtiyacımızın 5 de biri kadar depolama yapma ile ilgili olarak kanun çıkarttık' diyor. Yani ne demek '20 milyar küp doğalgaz depolama tesisi kurmalıyız ki doğalgazda arz güvenliği sağlayabilelim.' Bugün 4.5 milyar ile övünüyor. 2023'e kaldı şurada 5 gün 4.5 milyar ile övünüyor ve diyor ki bu 4.5 milyar artı boru hatlarıyla biz gaz merkezi olacağız. Biz zaten 2015’de çıkarttığımız kanunun gereğini bile daha doğalgaz depolama tesisleri olarak gereğini yerine getirmemişiz."