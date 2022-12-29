Bursa'da doğalgaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı
Bursa’da 3 katlı binanın ilk katındaki doğalgaz sobasındaki gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, ev sahibi Mithat Arıkan yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi’nde Mithat Arıkan’a ait 3 katlı binanın ilk katındaki doğalgaz sobasında gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi.
Ev sahibi Arıkan'ın yaralandığı patlamanın şiddetiyle ev kullanılamaz hale gelirken, çevredeki binalarda hasar gördü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye, sağlık ve doğalgaz ekibi sevk edildi.
Ekipler, sokaktaki doğalgaz akışını keserken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mithat Arıkan buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yanık ünitesinde tedavi altına alındı.
Patlama ile ilgili soruşturma sürüyor.
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